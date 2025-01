Ilgiorno.it - Ladro di alcol al super. Aveva un foglio di via

Raggiunto da undi via obbligatorio da Como, che ha violato, è stato sorpreso a rubareici all’interno di unmercato di via Carloni, nascondendoli sotto al giubbotto. L’uomo, 33 anni originario di Crema, martedì pomeriggio è stato fermato e portato in Questura dalla Squadra Volante, intervenuta su segnalazione della vigilanza privata, e denunciato a piede libero. All’interno della giaccabottiglie per un valore i circa 100 euro, che sono state restituite, e chenascosto pagando solo un vasetto di yogurt. La sua posizione amministrativa sarà vagliata e potrebbe anche sfociare in un inasprimento del provvedimento che gli era stato applicato.