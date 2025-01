Thesocialpost.it - La star di Hollywood, Judi Dench: “Sto perdendo la vista, non mi muovo più da sola”

affronta una sfida difficile. La celebre attrice britannica, 90 anni, ha rivelato di soffrire di degenerazione maculare, una condizione che le è stata diagnosticata nel 2012. Questa malattia sta compromettendo la suae ora ha bisogno di essere accompagnata per muoversi.Leggi anche: Delusione “Vermiglio”, Isabella Rossellini candidata migliore attrice, famosa per il suo ruolo di “M” nella saga di James Bond, ha condiviso le sue difficoltà in un podcast. Ha dichiarato: “Altrimenti cadrei per terra“. L’attrice ha sempre avuto un atteggiamento riservato riguardo agli eventi pubblici, ma ora la situazione è cambiata. Non può più partecipare a questi eventi senza qualcuno al suo fianco.Un’attrice iconicaVincitrice di un Oscar per la sua interpretazione della regina Elisabetta I in “Shakespeare in Love”,ha sempre affascinato il pubblico con il suo talento.