La Scuola Normale numero uno in Italia nelle Scienze fisiche matematiche e chimiche

Pisa, 23 gennaio 2025 - LaSuperiore si conferma prima ine secondasocialiclassifiche per aree disciplinari di Times Higher Education (THE) che conteggiano, tra l’altro,e impatto delle pubblicazioni scientifiche degli atenei in specifici settori disciplinari. Dopo essere stata classificata seconda ine a ridosso delle prime 150 università del mondo (154esima) nella classifica generale pubblicata lo scorso ottobre sempre da Times Higher Education, laconferma ottime performance anche in questa seconda tranche dei ranking THE, che si riferiscono a dati 2024.(Physical Sciences) come matematica, fisica e chimica che sono tutte contemplate nella Classe accademica dicon sede a Pisa, larisulta prima nel nostro Paese – a conferma dell’edizione 2022 e 2023 - e all’81° posto a livello mondiale (scalando 13 posizioni in un anno) su 1.