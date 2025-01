La Lega vuol fare come Trump | Anche l’Italia esca dall’Oms Carrozzone controllato da Bill Gates

Leggi su Open.online

Dopo gli Stati Uniti di Donald, è ora chedall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo chiede un disegno di legge depositato oggi al Senato dalla. L’Oms è «unda un privato,, usa un terzo del bilancio per stipendi del personale edurante la pandemia ha gestito la comunicazione in modo schizofrenico e non compatibile con il coordinamento del contrasto a fenomeni così complessi», sostengono Claudio Borghi e Alberto Bagnai, il senatore e deputato del Carroccio frontrunner dell’iniziativa, che sarà presto depositata pure alla Camera. «Interroghiamoci sul senso di continuare ad adottare modelli di cooperazione che manifestano evidenti limiti e su una governance multilaterale che in alcune circostanze si qualificasportello unico del lobbista», ha attaccato Bagnai in conferenza stampa.