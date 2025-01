Karate | riparte la Premier League di Parigi con 35 azzurri al via

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto allo Stadio Pierre de Coubertin per l’inizio delladi, il primo grande appuntamento del 2025 per quanto riguarda il. Il torneo, che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, segna l’avvio di un anno ricco di eventi internazionali sotto l’egida della WorldFederation. Laè il circuito più prestigioso a livello mondiale: solo gli atleti tra i primi 100 della Ranking WKF possono parteciparvi, con priorità di iscrizione per i primi 32, seguiti dai successivi in graduatoria fino a completare il campo di gara. Nei primi due giorni di gara, venerdì e sabato, si terranno le qualificazioni, con un round robin iniziale per ogni categoria, seguito da quarti, semifinali e ripescaggi. La giornata di domenica 26 sarà invece interamente dedicata alle finali per la vittoria e per il terzo posto.