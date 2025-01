Thesocialpost.it - Impronte digitali per viaggiare all’estero e nuovi permessi: tutto quello che devi sapere

Leggi su Thesocialpost.it

Dal 2025sarà un po’ più complicato. Sono diverse, infatti, le novità per chi viaggerà in Europa. Si va dall’introduzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) al controllo degli ingressi tramite, passando per gli aumenti della tasse di soggiorno in diverse nazioni. Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambierà e come non arrivare impreparati alla partenza. La prima novità, si diceva, è l’introduzione del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. A partire da maggio 2025, i cittadini di 59 paesi, dovranno richiedere questa sorta di permesso digitale per entrare in uno dei paesi presenti nell’area Schengen, Italia compresa. Per poter godere della libertà di spostamento in assenza di confini sarà dunque necessario essere in possesso dell’ETIAS, una sorta di visto digitale che si ottiene attraverso una semplice procedura online sul sito ufficiale dell’ETIAS e con il pagamento di una tassa di 7€.