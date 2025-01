Cultweb.it - Il divorzio dei genitori può provocare danni alla salute dei figli (anche molti anni dopo)

Ildeinon è solo una questione emotiva. Ricerche recenti dimostrano che idiseparati possono affrontare conseguenze fisiche devastanti. Un datormante è emerso: chi vive ilale ha un rischio significativamente maggiore di ictus, paragonabile a quello di patologie croniche come il diabete. Ma come si spiegano questi effetti a lungo termine? La risposta risiede nello stress cronico che altera profondamente il corpo e la mente.Uno studio, condotto dprofessoressa Esme Fuller-Thomson dell’Università di Toronto su 13.200 adulti over 65, senza storie di abuso infantile, ha rivelato che il 14% di loro aveva vissuto ildeidurante l’infanzia. Tra questi, il 7% aveva subito un ictus. Rispetto a chi non aveva sperimentato un, il rischio risultava aumentato del 60%.