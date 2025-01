Quotidiano.net - Fiumicello ricorda Giulio Regeni: evento per i diritti umani e la giustizia

ree riaffermare l'importanza deie delle libertà: con questo intento sabato 25 gennaio, a 9 anni esatti dalla scomparsa del giovane ricercatore friulano dal Cairo, la comunità di(Udine) si riunirà attorno alla famiglia per chiedere ancora una volta verità eper. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con il collettivoSiamo Noi e a cura della giornalista Marina Tuni. Alle 19 nel Piazzale dei Tigli è previsto un intervento del Governo dei giovani, seguito dal flash mob "Onda gialla: energia in movimento", da un minuto di raccoglimento e dalla fiaccolata silenziosa dei. Alle 20.30 nella palestra del pattinaggio è in programma l'"Parole, Immagini, Musica per", con Paola e Claudioe l'avvocata Alessandra Ballerini.