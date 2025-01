Juventusnews24.com - Dorgu Juventus, il Manchester United insiste: assalto totale all’esterno! Pronta l’offerta che fa tentennare il Lecce

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ilper l’esterno danese: eccoper il. Le ultime novità sull’affareStando a quanto condiviso da Fabrizio Romano, ilè pronto a dare l’a Patrick, accostato anche al calciomercatocome possibile rimpiazzo in caso di cessione di Cambiaso a gennaio.Dalla Premier preparano una grossa offerta per il, che comunque non dovrebbe essere pari ai 40 milioni di euro richiesti da Sticchi Damiani. In ogni caso, però, la cifra sarà comunque decisamente più alta dei 27 offerti in precedenza.Leggi sunews24.com