Dazi, industria, immigrazione. I punti d'intesa tra Meloni e Merz

In genere, quando ci sono delle importanti elezioni in Europa, capita che un capo di governo faccia aperture di credito nei confronti di un candidato. A Davos, per certi versi, è accaduto il contrario. Il leader della Cdu Friedrich, favorito secondo i sondaggi come prossimo cancelliere dopo le elezioni federali tedesche del 23 febbraio, ha detto che vede Giorgiacome un’interlocutrice affidabile: “Non capisco le riserve nei suoi confronti – ha detto–. È molto pro-europea, è molto chiara nella sua posizione nei confronti dell’Ucraina e della Russia ed è molto chiara sull’ordine basato sulle regole dell’Unione europea. Perché non parliamo con lei più spesso di quanto abbiamo fatto in passato?”. Un rapporto più stretto con la Germania è un’occasione importante per l’Italia in questa fase.