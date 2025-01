Costretta così per un mese Cristina Parodi incidente e conseguenze Ma sempre bella e chic

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo anni e annisi è allontanata dal mondo della televisione ma continua a essere molto seguita e amata dal pubblico. La giornalista ed ex conduttrice tv che a novembre scorso ha compiuto 60 anni anche se non si direbbe oggi è imprenditrice di moda con il marchio Crida Milano. Sposata dal 1995 con Giorgio Gori, giornalista, produttore, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo, ha tre figli.Benedetta è nata il 24 giugno 1996, Alessandro il 20 agosto 1997 e infine Angelica,che è classe 2001 e ad oggi è la più in vista della famiglia. Questo perché è diventata concorrente di Amici 24. Con il nome d’arte Chiamamifaro, è entrata a far parte della scuola del talent show nella puntata di domenica 13 ottobre 2024, al posto di Alena.Leggi anche: “Ma è incinta.”. La scoperta dopo lo scandalo dell’estate: spuntano le foto con pancino sospettoa gesso e stampelleMa la terzogenita die Giorgio Gori lo scorso primo maggio si era anche esibita sul palco del Circo Massimo all’evento per la Festa dei Lavoratori condotto da Noemi e Ermal Meta.