Bergamonews.it - C’è la firma del ministro Tajani: ok al volo Bergamo-Ulan Bator

Leggi su Bergamonews.it

Con ladeldegli Esteri, Antonio, sul primo accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Mongolia, sono state ufficialmente avviate le procedure per programmare il primotra l’aeroporto di Orio al Serio e.L’incontro tra le parti è avvenuto a Palazzo Chigi nella mattinata di giovedì 23 gennaio, momento finale di un iter iniziato in autunno con la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra Enac e le autorità mongole, che avevano fissato i paletti che dovranno ora essere rispettati in fase di definizione del collegamento, vale a dire dalle 3 alle 14 frequenze settimanali per il trasporto passeggeri e dalle 3 alle 7 per i voli cargo, con diritti di quinta libertà.Dopo quanto definito a Kuala Lumpur, in Malesia, a fine novembre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era poi andato in scena un incontro tra il presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma, il sottosegretario del Mit, Tullio Ferrante, il consigliere diplomatico Giovanni Donato, il segretario di Stato del Ministero delle strade e dei trasporti della Mongolia, Sandagdorj Batbold, l’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Mongolia, Tserendorj Narantungalag, e l’imprenditore loverese Pietro Francesco Cattaneo.