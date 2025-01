Secoloditalia.it - Caso Almasri, il rilascio dovuto a un vizio di procedura, ma la sinistra se la prende col governo

Divise su tutto, le opposizioni hanno trovato il loro ultimo effimero collante neldella scarcerazione del generale libico Osama Alamsri Njeem, arrestato a Torino per un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale, rilasciato a causa di undinelle fasi dell’arresto e poi espulso su ordine del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.è accusato di torture nel carcere libico di Mittiga che dirigeva. Proprio Piantedosi la prossima settimana riferirà in Aula, sulla scorta delle richieste delladi chiarimenti da parte del. Ma per loro non basta: “Ilè grave, a parlare deve essere Meloni”, è la tesi delle forze di opposizione, che sono perfino riuscite a produrre un atto unitario: una lettera alla Camera in cui, chiedendo l’intervento del premier, scrivono che «ne va della dignità della nazione».