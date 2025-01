Ilgiorno.it - Carla Andreasi e il compleanno centenario: “La mia vita? Amicizie e viaggi. Ora leggo e scrivo un diario”

Milano – “Sono nata il 22 gennaio del 1925”. Cento anni fa. Per rendere l’idea del tempo trascorso, si pensi che meno di 20 giorni prima Benito Mussolini pronunciava il suo discorso sul delitto Matteotti alla Camera dei Deputati del Regno d’Italia. Tempi bui. Ma i ricordi, nel salotto diAndresi, oggi (ieri per chi legge, ndr) sono solo lieti. Perché la signora festeggia un traguardo importante: sulla torta, il numero è a tre cifre. Per l’occasione si è vestita elegantissima, con un maglione dorato abbinato a collana e orecchini oro e blu cobalto. Impeccabile anche la piega, fresca di parrucchiere. Dopo l’incipit, racconta l’infanzia: “Da bambina vivevo nella zona di via Melchiorre Gioia, c’era il Naviglio Martesana scoperto” e lei lo vede ancora, nella mente, come una cartolina fissa nei meandri della memoria.