Ilgiorno.it - Buca profonda 60 centimetri si apre vicino all’ospedale di Pavia: sfondate le ruote di oltre trenta auto

– Si aperta all’improvviso, probabilmente a causa delle piogge continue, e ha causato ingentissimi danni. Unacirca 60è comparsa giovedì mattina sul manto stradale di via Aselli a, non lontano dal Policlinico San Matteo, finendo per danneggiare circamobili.dieci chiamate ai carri attrezzi La strada è molto trafficata e nel corso della mattinata, anche a causa del buio e della pioggia, tantissimimobilisti non sono riusciti a schivare la voragine. Risultato: l’asfalto ha spaccato pneumatici, cerchioni e danneggiato i veicoli. Più di dieci conducenti hanno dovuto chiamare il carro attrezzi per portare lea riparare, finendo anche per intasare la viabilità cittadina.transennata Alla fine, sul posto si sono recati gli agenti polizia locale, vigili del fuoco e i tecnici del Comune.