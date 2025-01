Oasport.it - Volley femminile, Milano prende lo scalpo del VakifBank ma è seconda: si passa dai playoff di Champions League

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (25-21; 25-15; 25-19), ma non è bastato per operare il sorpasso e conquistare il primo posto nel gruppo C delladi. Le vice campionesse d’Europa avrebbero infatti dovuto imporsi per 3-0 per raggiungere l’obiettivo: il secondo set è risultato decisivo e la compagine lombarda non è riuscita a scavalcare la corazzata turca, contro cui avevano perso con il massimo scarto il match d’andata disputato prima di Natale.Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono state encomiabili contro il formidabile sestetto di Giovanni Guidetti e sono riuscite a mostrare i muscoli per larghi tratti, ma ilggio a vuoto nel secondo parziale si è rivelato decisivo per le ambizioni delle padrone di casa, sostenute dai 4.300 spettatori dell’Allianz Cloud.