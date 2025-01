Abruzzo24ore.tv - Vincita shock al 10eLotto: fortunato giocatore incassa 100mila euro a Tortoreto

Teramo - A, unha centrato un "9" Doppio Oro al, aggiudicandosi un premio di 100.000; l'ultimo concorso ha distribuito 29,5 milioni diin tutta Italia. La dea bendata ha fatto tappa a, in provincia di Teramo, dove unha realizzato unadi 100.000al. L'eccezionale risultato è stato ottenuto grazie a un "9" con l'opzione Doppio Oro durante l'estrazione del 21 gennaio 2025. Questo premio si inserisce in un contesto di vincite significative registrate recentemente in Italia. Nella stessa giornata, a Cologna Veneta, in provincia di Verona, un altroha vinto 120.000con una puntata di soli 3, segnando lapiù alta del 2025 per il. L'ultimo concorso delha distribuito complessivamente 29,5 milioni diin premi su tutto il territorio nazionale, portando il totale delle vincite dall'inizio dell'anno a 233,9 milioni di