Ilgiorno.it - Varese, stipendio ridotto ai distributori dei farmaci negli ospedali: venerdì scatta la mobilitazione

, 22 gennaio 2025 – L’azienda che si occupa della distribuzione deidella Asst Sette Laghi cede il passo a un’altra realtà che arriva dal Lazio, e quest’ultima anziché confermare i contratti in essere decide di rivederli al ribasso. A farne le spese i quaranta lavoratori di due realtà del settore, la Papalini e la Sistema Log fino ad oggi operative per conto dell’Azienda sociosanitaria territoriale. La prima, la Papalini, è incaricata del trasporto con i furgoncini deinei presìdieri dell’Alto Varesotto – Del Ponte e Circolo di, Cittiglio, Tradate, Angera e Luino – la seconda della gestione del deposito deiche si trova attualmente al Circolo. La scelta consensuale "Tutto nasce dalla decisione consensuale di Asst Sette Laghi, da una parte, e di Papalini e Sistema Log dall’altra, di sciogliere prima della sua scadenza il contratto in essere che legava le parti – racconta Livio Muratore segretario generale di Cgil Filcams, sindacato che sta seguendo da vicino la situazione dei lavoratori –.