Linkiesta.it - Trump dice che ci saranno nuove sanzioni alla Russia, se Putin non negozierà

Donaldha annunciato che imporràse il dittatore russo Vladimirsi rifiuterà di negoziare per porre fineguerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti non ha fornito dettagli specifici sulleaggiuntive, ma ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti nel sostenere l’Ucraina. «Stiamo dialogando con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e presto parleremo anche con il presidente. Stiamo valutando tutte le opzioni» ha affermato il presidente Durante la conferenza stampaCasa Bianca,ha anche rivelato di aver chiesto al presidente cinese Xi Jinping di intervenire per fermare il conflitto: «Gli ho detto che dovrebbe usare il suo potere per risolvere la questione. Ne abbiamo discusso, ma finora non ha fatto abbastanza»; e ha criticato l’Unione europea per il suo contributo considerato insufficienteguerra in Ucraina.