Tvplay.it - Tonali, sfuma il ritorno in Serie A: offerta rifiutata dal Newcastle

Leggi su Tvplay.it

Ilha deciso di rifiutare l’che avrebbe portato a undi SandroinA dopo appena un anno e mezzo: tutti i dettagliSandroè stato acquistato dalper circa 60 milioni di euro, prelevato dal Milan nell’estate 2023. Un anno molto duro per il centrocampista italiano che ha dovuto affrontare una lunga squalifica per il caso scommesse. Tuttavia, è tornato a vestire la maglia dei Magpies imponendosi subito come un giocatore importante. Nelle ultime settimane è sempre sceso in campo da titolare e i risultati si sono visti.ilinA:dal(ANSA) Tvplay.itE’ un giocatore molto importante del, Eddie Howe ci crede tanto e punta sul giocatore. Ma è chiaro che uninA è auspicato da alcuni club italiani.