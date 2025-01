.com - Terza Categoria / L’Urbanitas Apiro è campione d’inverno: il racconto della quattordicesima giornata

I rosanero vincono ancora e si portano a 30 punti a +6 dall’Albacina, fermata sullo 0-0 e raggiunta dal Real Sassoferrato, mentre in zona playoff Valle Del Giano e Poggio San Marcello battono in rimonta per 2-1 Largo Europa e Atletico 2008, il Polverigi schianta la Junior Osimana e la Cameratese risale con il 4-1 al Fabriano. Nel girone E l’AC Appignano perde l’importante sfida con il Falerio per 1-3: il riassuntodei gironi C ed EVALLESINA, 21 GENNAIO 2025/, in anticipo di una settimana, chiude il girone d’andata da. Questo è il più importante risultatogirone C, disputatasi lo scorso fine settimana, un turno che può segnare un netto punto di svolta a questo campionato, che è ormai giunto a metà percorso.