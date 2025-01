Linkiesta.it - Sostenere la diaspora bielorussa è il miglior modo per contrastare l’egemonia putiniana

Le elezioni del prossimo 26 gennaio in Bielorussia non possono essere ritenute credibili in un contesto politico dominato da una censura onnipresente e dalla scomparsa degli organi di informazione indipendenti. Lo ha dichiarato recentemente anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken in un comunicato. Sono diventati infatti millequattrocento i prigionieri politici nel regime di Aleksandr Lukashenko: di questi, centosessantatre sono figure legate al mondo della cultura. Per questo il Consiglio europeo ha ribadito lo scorso dicembre l’impegno dell’Unione ae promuovere la lingua e la cultura, soprattutto tramite le forze democratiche dellain Europa. «È una delle principali crisi a noi vicine, le repressioni vanno condannate. Queste elezioni sono una farsa» sono le parole che arrivano dalla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo di ieri, durante la quale diversi europarlamentari hanno sottolineato l’ulteriore stretta repressiva avvenuta nel 2024, che ha contribuito a consolidare «l’auto-rielezione di Lukashenko».