Zon.it - Restyling del corso a Salerno: al via l’ultimo lotto dopo le Luci d’Artista

Leggi su Zon.it

I lavori per il terzo e ultimodeldelVittorio Emanuele diinizieranno subitola rimozione delle installazioni di. La conferma arriva dal sindaco Vincenzo Napoli, come riportato dal quotidiano “Il Mattino” e da “notizie.it“.L’intervento riguarderà il tratto più lungo e complesso del, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali. I titolari dei negozi saranno chiamati a gestire inevitabili disagi durante i lavori, che si protrarranno per diversi mesi.«Partiremo perdiVittorio Emanuele – ha dichiarato il Sindaco Napoli – che risulta il più impegnativo anche per la presenza di tantissime attività commerciali però lo portiamo a compimento e avremo ildiin un modo assolutamente gradevole.