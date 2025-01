Quotidiano.net - Regeni, processo agli 007. Il racconto della madre: "Sul corpo vidi le torture"

Leggi su Quotidiano.net

"Sul suoho visto la bestialità, la brutalità. Lì capii che era stato torturato". Paola Deffendi, ladi Giulio, lo racconta nell’aula bunker di Rebibbia durante la sua audizione davanti ai giudiciprima Corte d’Assise di Roma nell’ambito dela carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’uccisione del ricercatore friulano. "Quando ho dovuto riconoscere ildi Giulio ho potuto vedere solo il suo viso. Era coperto da un telo e chiesi di poter vedere almeno i piedi ma una suora mi disse: “Suo figlio è un martire“", dice Deffendi dopo aver riepilogato il calvariosua famiglia in quei giorni, dal giornoscomparsa fino alla visita in obitorio per il riconoscimentosalma. COSA TI HANNO FATTO, GIULIO? "Mi sono chiesta: ’Ma cosa ti hanno fatto, Giulio?’", ricorda, dopo aver detto che l’ambasciatore italiano a Il Cairo (Maurizio Massari, ndr) li aveva sconsigliati di vederlo.