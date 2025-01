Puntomagazine.it - Pasquale Persico (FMT Caserta) risponde al Presindente dell’Ordine dei Medici Caserta

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del Segretario Provinciale FMTal Presidente ManziIn qualità di Segretario Provinciale FMTdesidero esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa riguardo alla sburocratizzazione delle prescrizioni dematerializzate.Concordiamo come FMTpienamente con la necessità di eliminare il doppio passaggio dallo specialista al medico di famiglia per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale misura non solo ridurrebbe significativamente le code nelle sale d’aspetto e le attese di risposta tramite posta elettronica, ma garantirebbe anche un accesso più diretto e rapido ai farmaci e agli esami clinici e strumentali per i cittadini, migliorando così l’efficienza del nostro sistema sanitario.Quello che ci lascia basiti e che il Presidente Manzi fa riferimento alla creazione di gruppo di lavoro, laddove basterebbe far applicare e rispettare ciò che è previsto dalle leggi relative alla prescrizione da parte degli specialisti (legge 502/92 art.