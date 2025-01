Infobetting.com - Paris Saint Germain-Manchester City (Champions League, 22-01-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Finita la crisi dei Citizens?

Leggi su Infobetting.com

Due potenze continentali al momento in grande difficoltà e a caccia del pass per i sedicesimi di finale, questo in sintesi la sfida travalevole per la settima giornata della fase a gironi di. La squadra di Luis Enrique continua a dominare in patria, ed è riuscita a passare non senza faticare sul difficile .InfoBetting: Scommesse Sportive e