Ilgiorno.it - “Nuovo ponte della Becca nel 2030”: viadotto, il ministero sblocca l’iter

Linarolo (Pavia) – Avviato dall’Anasper realizzare il progetto definitivo delcon l’obiettivo di renderlo disponibile entro l’estate insieme allo studio di impatto ambientale. “Questo è un importante passo avanti per un’opera fondamentale per la provincia di Pavia - ha commentato il vicepresidente del Senato e senatoreLega, Gian Marco Centinaio - è stato possibile dopo che ildelle infrastrutture e dei trasporti ne ha autorizzato il finanziamento, lo scorso dicembre”. L’intervento, indispensabile per collegare l’Oltrepò Pavese e il Pavese, è atteso da tempo in provincia e da anni si discute di unattraversamento alla confluenza del Po con il Ticino dove ora si trova il, costruito tra il 1910 e il 1912. “Primapausa natalizia, avevo organizzato insieme ai rappresentanti del territorio un incontro aldell’ambiente e contattato l’Anas per cercare direburocratico del- ha spiegato Centinaio -.