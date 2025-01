Ilgiorno.it - Nuovi infissi alla primaria Copernico: "Continuiamo a investire risorse"

per la scuola. I lavori di sostituzione dei vecchi serramenti “saliscendi” sono in corso e saranno completati nelle prossime settimane. Molte aule sono già state dotate dei, più efficienti e sicuri, così come tutto il refettorio e gli spazi dedicatiporzionatura dei pasti. "Un investimento di oltre 600mila euro – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura -. I lavori proseguono e tutti i vecchi serramenti saranno sostituiti". Un intervento "atteso da tempo – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni – che produce diversi benefici, in termini di sicurezza soprattutto, ma anche di efficientamento energetico, diminuendo le dispersioni. Il migliore isolamento consente di avere spazi molto più confortevoli, riducendo i costi e rispettando l’ambiente".