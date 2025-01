Ilfattoquotidiano.it - Nessun accordo sull’elezione dei giudici della Consulta: sconvocata la seduta del Parlamento

Fumata nera e altro rinvio. È statalacomune di Camera e Senato prevista giovedì per l’elezione di 4Corte Costituzionale. I parlamentari sono riconvocati il 30 gennaio. Altri sette giorni di tempo, quindi, per trovare unsui nomi che dovranno andare a completare la, in attesa da mesi di una soluzione per ricostituire il plenum e superare l’attuale situazione che la vede composta da 11 membri, il numero legale minimo.Nella partita che si gioca da mesi resterebbe da sciogliere il nodo del quarto nome, quello del tecnico condiviso da maggioranza e opposizione e che, nel caso gli altri tre candidati siano uomini, dovrebbe essere di una donna. “Aspettiamo che la sinistra trovi une ci faccia delle proposte per il candidato che dovrebbe essere al di sopra delle parti”, ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.