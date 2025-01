Serieanews.com - Mourinho lancia il suo brand di vino: la risposta di Camelio è da querela

Leggi su Serieanews.com

Joséildirisponde a tono ed è durissima la sua affermazioneil suodi: ladiè da– SerieanewsJoséfa sempre notizia, in un modo o nell’altro. Il tecnico lusitano è alla guida del Fenerbahce dall’inizio di questa stagione e fin qui i risultati sono stati degni della sua fama. Il club di Istanbul, infatti, è secondo in classifica con 45 punti, sei in meno del Galatasaray primo.Ed ovviamente anche in Super Lig non sono mancate le polemiche: diverse le accuse di Mou nei confronti degli arbitri, per un modus operandi che spesso ha caratterizzato la sua carriera. José, però, non è solo allenatore di calcio. O, almeno, non più. Il Vate di Setubal è entrato anche nel mondo dell’imprenditoria vinicola ed hato il suo, “The Special One”.