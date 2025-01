Biccy.it - Lucio Corsi: il surreale duetto per la serata cover a Sanremo

Leggi su Biccy.it

C’è molta attenzione sulladedicata alledel prossimo Festival die in questi giorni molti abbinamenti sono stati spoilerati. Il più curioso è indubbiamente quello che ha scelto. Il cantante toscano, infatti, ha deciso di duettare sul palco del Teatro Ariston con un pupazzo e non uno qualsiasi: Topo Gigio. A rivelarlo sono stati i tre giornalisti della sala stampa, Dondoni, Laffranchi e Giordano, nel loro podcast Pezzi.Creato da Maria Perego e Federico Caldura nel 1959, Topo Gigio ha già “duettato” nel recente passato con Valerio Lundini sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco. Questo sarà a tutti gli effetti un omaggio alla Rai, dato che il pupazzo ha fatto la storia di Rai1 fra Canzonissima e lo Zecchino d’Oro.?e gli altri, tutti i duetti spoileratiL’accoppiatae Topo Gigio non è l’unica che è stata spoilerata in questi giorni.