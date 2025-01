Ilfattoquotidiano.it - L’arte del palestinese Batniji alla vigilia del Giorno della Memoria: un’essenzialità disarmante

Per non farsi ingoiare da un mondo che sembra impazzito, ci si può aggrappare giusto al. Un intervento straordinario dell’artistaTaysir17esima monumentale Biennale d’Arte di Lione, che si è chiusa all’inizio del ’25, lasciava quasi intuire quel che sta capitando tra Gaza e Tel Aviv e il resto del mondo proprio in queste ore. Cioèdele di un anniversarioliberazione di Auschwitz che è pure l’80esimo ma anche il primo così controverso, con tanto di tragico conflitto che ancora si consuma a due passi, tra Ucraina e Russia.Per la prima delle nuove opere dia Lione si dovevano aprire degli spessi tendoni scuri e s’entrava in una stanza buia e vuota. Sul pavimento era riprodotto con pittura fluorescente azzurra lo scheletrofittissima rete stradale di Gaza così com’era primadistruzione in corso.