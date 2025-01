Sport.quotidiano.net - La scommessa di Zacchei: "Castiglionese, ti rilancio"

di Matteo Marzotti CASTIGLION FIORENTINO Da un capo all’altro della Valdichiana, accettando una nuova sfida per il ritorno in panchina. La seconda avventura da allenatore di Filippoè a tinte viola e risponde al nome della. Classe 1980, ex di Empoli, Prato, Sansovino, Gubbio e(dal 2014 al 2016), dopo aver vinto e chiuso la propria carriera nella natìa Foiano,aveva iniziato il proprio percorso come allenatore nella città del Carnevale. In barba alle difficoltà dell’essere profeta in patria, alla fine il tecnico ha sempre portato il vascello amaranto verso porti più che sicuri. Poi l’estate scorsa, dopo tre stagioni, la scelta di comune accordo di separarsi, aspettando una chiamata giusta. La prossima sfida.quanto le è mancata la panchina? "Tanto, anche troppo - confessa il tecnico - Avevo una voglia incredibile di poter tornare ad allenare perchè il calcio per me è una componente troppo importante".