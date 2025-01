Lanazione.it - La ricerca in Antartide: "Due mesi di studio sulla piattaforma in mezzo ai ghiacci"

Luca Zurli, giovane assegnista didel Dipartimento di Scienze fisiche della Terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, è appena rientrato da una spedizione scientifica che con un team diinternazionale l’ha portato nell’angolo più remoto del pianeta, nella Calotta glaciale dell’occidentale. "Un’esperienza inimmaginabile e irripetibile" , dice il 31ennetore della provincia di Siena: "Siamo partiti a metà novembre e tornati da poco, a metà gennaio. Il team era di 26 persone, fra scienziati, personale della logistica e tecnici della perforazione. Vivi in un accampamento su unadio, lontano da tutto, fatto di tende per dormire, una cucina da campo e strumentazione varia. In questo momento la giornata di luce dura 24 ore, pertanto ti addormenti solo coprendo gli occhi e non è facile".