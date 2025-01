Lettera43.it - La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso del governo contro il pagamento di un miliardo a Telecom Italia

Ladi Roma haildel, che aveva chiesto la sospensiva deldi undi euro circa a(TIT.MI), per unaversia legata alla liberalizzazione del settore risalente al 1998. A dicembre laaveva dato alle parti tempo fino al 20 gennaio per raggiungere un accordo transattivo. E proprio in questa data, verificando in un’udienza a porte chiuse che l’accordo stragiudiziale non è stato trovato, lasi è riservata di decidere.La Torredi Rozzano (Imagoeconomica).La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a mezzo milione di euro, più la rivalutazione e gli interessi Il 3 aprile del 2024 ladi Roma aveva deciso di riconoscere ail rimborso richiesto allo Stato per circa un, nell’ambito di un contenzioso sulla restituzione del canone concessorio del 1998.