Biccy.it - Javier Martinez sulla notte con Zeudi: confessioni ai suoi amici

Le dinamiche della casa del Grande Fratello hanno preso una svolta improvvisa e inaspettata. Ieri pomeriggioDi Palma hanno deciso di fare uno scherzo ad Helena Prestes, facendole credere che tra loro due ci fosse qualcosa. La modella brasiliana è apparsa un po’ infastidita, ma io gioco è finito lì. Laperò il pallavolista e la Miss Italia si sono messi nello stesso letto e tra coccole, grattini, sospiri hanno mandato in tilt i fanclub Zelena e Helvier. Quello che era nato come uno scherzo potrebbe essersi tramutato in realtà e proprio di questo oggi l’argentino ha parlato con ipiù carial Grande Fratello.Questo avvicinamento traperò potrebbe avere anche un aspetto positivo per Helena, se i due dovessero davvero fare la fine di Rosalinda e Zenga, i consensi della Prestes schizzerebbero alle stelle.