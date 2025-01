Iodonna.it - In un mondo sempre più distratto, il Giorno della Memoria, anniversario della liberazione degli ebrei dal campo di concentramento di Auschwitz, è un'occasione per riflettere sulle cause che hanno portato a una tale tragedia

Durante gli anni buiSeconda Guerra Mondiale, milioni di persone furono perseguitate, torturate e uccise a causaloro etnia, religione, orientamento sessuale o opinioni politiche. Crimini che, lungi dall’essere relegati al passato, continuano ad essere perpetrati anche oggi, spesso con la legittimazione per quanto implicita di chi invece dovrebbe quantomeno provare a fermarli. Il 27 gennaio, data del, vorrebbe essere proprio questo: un modo per dire fermiamoci, i crimini contro l’umanità, di ieri e di oggi non devono mai essere dimenticati. Ogni storia, ogni vita spezzata, deve rappresenta un monito per le generazioni future. Il 27 gennaio si celebra ilX Il 27 gennaio 2025 è ilIl 27 gennaio,daldi sterminio di, non è una celebrazione come un’altra, perché oltre ad essere importante di per sé, ha anche il compito di risvegliare unache non dovrebbe mai assopirsi.