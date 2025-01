Lanazione.it - I prodotti toscani a rischio con i dazi di Trump: vino, olio e moda nel mirino

Firenze, 22 gennaio 2025 – L’economia toscana potrebbe subire un duro colpo a causa deiannunciati da Donald. Se le tariffe aggiuntive suiitaliani venissero effettivamente applicate, le esportazioni della regione, che nel 2023 hanno raggiunto i 9,1 miliardi di euro verso gli Stati Uniti, potrebbero subire un drastico ridimensionamento. Pelletteria e: un settore strategico aClaudia Sequi, presidente di Assopellettieri, sottolinea le preoccupazioni del settore: “Speriamo che dalle promesse e dai progetti non si passi ai fatti. Anche durante il primo mandato di, nonostante gli annunci, alla fine i temutinon ci furono. Un eventuale inasprimento colpirebbe soprattutto il prodotto europeo”. “E poi, come faranno gli americani più glamour senza le borse create e prodotte in Italia?”, lancia una frecciatina Sequi.