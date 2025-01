Quotidiano.net - Guterres critica la marcia indietro sugli impegni climatici al Forum economico mondiale

Numerose istituzioni finanziarie e industrie stanno facendo. Voglio dire forte e chiaro che questo è miope e paradossale, egoistico ma anche autolesionistico. Siete dal lato sbagliato della storia". Così il segretario generale dell'Onu, Antonio, durante il suo intervento al. "Siete sul lato sbagliato della scienza, e siete sul lato sbagliato dei consumatori che vogliono più sostenibilità, non meno".ha detto che "la nostra dipendenza dai combustibili fossili è un Frankenstein che non risparmia nulla e nessuno. Vediamo chiari segnali che questo mostro è divenuto padrone, con il livello del mare in rialzo, ondate di calore, inondazioni, tempeste, siccità e incendi. Ed è solo un'anticipazione del film dell'orrore in arrivo".