Grande Fratello Yulia lancia un progetto con un annuncio | Sto cercando persone

Bruschi si rivolge ai fan con un: l’ex gieffina è alla ricerca di figure professionali da inserire nel suo teamBruschi dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia è tornata attivissima sui social. L’ex gieffina nella scorsa puntata purtroppo non ha potuto prendere parte al ripescaggio degli ex gieffini per motivi personali. Giglio attendeva di rivederla presto in Casa e inveceè rimasta e resterà in studio fino alla fine del programma televisivo supportando e sostenendo il suo ragazzo. La sua avventura si è conclusa poco prima di Natale maha lasciato il segno nel cuore di tantissimi italiani.Leggi anche, Stefania sbotta: “Non sei stato carino”. Esplode uno screzio con BernardoL’social dell’ex gieffina per uninnovativoNelle ultime ore l’ex gieffina attraverso una stories Instagram si è rivolta direttamente ai suoi fan che aumentano ogni giorno sempre di più.