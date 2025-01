Lanazione.it - Giorno della Memoria, frasi choc di Moni Ovadia: “Legittima l’azione di Hamas del 7 ottobre”

Massa, 22 gennaio 2025 – «L'azione diè stata pienamente», «i crimini se ci sono stati, andranno giudicati», «la verità sul 7verrà fuori ma già oggi sappiamo che 400 civili sono stati vittime di fuoco amico, israeliano, perché i militari avevano l'ordine di sparare su qualsiasi cosa si muovesse». Lo ha affermato l'attorenell'orazione ufficiale che ha tenuto alla Provincia di Massa Carrara per un'iniziativa istituzionale sula cui hanno partecipato i sindaci e le scuole. Le sue dichiarazioni hanno suscitato polemiche, e non solo, in alcuni passi, applausi.ha detto, «con una frase non mia ma che condivido», che «è diritto e dovere di un popolo occupato ribellarsi agli occupanti. Se poi all'interno di quell'azionesono stati perpetrati crimini contro l'umanità, verranno giudicati».