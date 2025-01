Lanazione.it - Festa degli auguri dell’Associazione Toscana Usa

Firenze, 22 gennaio 2025 – Come da tradizione, il nuovo anno si è aperto con laUSA Onlus, posticipata rispetto alle festività natalizie per evitare l’affollamento di dicembre. All’evento hanno preso parte numerose autorità, a cominciare dal presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora comunale all’Educazione Benedetta Albanese in rappresentanza della sindaca Funaro, il vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze Alessandro Draghi, il sindaco di Casole d’Elsa Andrea Pieragnoli, la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo e il presidente provinciale di Confagricoltura nonché vice presidente del Consorzio del Chianti Classico Francesco Colpizzi. Fra i presenti anche il presidente regionale della Croce Rossa, Lorenzo Andreoni, la vice presidenteItalia Ungheria Erika Fodrè e la stilista Pola Cecchi.