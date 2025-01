Gamerbrain.net - Dynasty Warriors Origins: Guida per sbloccare tutti i finali

Preparati a rigiocare missioni e battaglie cruciali per ottenere il massimo dalla tua esperienza di gioco!

Finali Veri

Finale Vero Shu (Liu Bei)

Capitolo 5: Battaglia di Changban

Gioca normalmente fino all'arrivo di Cao Cao nell'arena circolare a nord della mappa.

Strategia chiave:
Difendi il ponte iniziale dai generali nemici per garantire la sicurezza di Liu Bei.
Una volta stabilita la difesa, dirigiti verso nord per affrontare Cao Cao.
Sconfiggi Cao Cao per attivare il messaggio "Fato Alterato".
Completa la missione assistendo Liu Bei nella sua fuga.