Lanazione.it - Dal Duomo al Tai Chi. Alla scoperta della città

Sesta tappa, domani, per Ambitour Experience, la nuova edizione dell’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana e rivoltadelle 28 comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti. Ambitour ha l’obiettivo di rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana, conoscersi e creare occasioni di relazione fra le amministrazioni. Per rafforzare il rapporto pubblico-privato, quest’anno il viaggio è condiviso anche tra amministratori e operatori. Il primo Ambitour del 2025 sarà quello che porterà i partecipanti a conoscere la comunità di ambito turistico dell’area pratese. Si tratta del recupero dell’appuntamento previsto ad inizio ottobre dello scorso anno e rinviato per il maltempo.