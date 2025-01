Ilfattoquotidiano.it - Cosa deve temere Sinner contro Ben Shelton: quella statistica sui tie-break che potrà essere decisiva

Ben“serve bene, non dà ritmo. Sarà una partita diversa”. Nelle parole di coach Simone Vagnozzi c’è un’estrema sintesi delle insidie che attendono Janniknella semifinale degli Australian Open 2025. Se Alex De Minaur si è dimostrato ancora una volta l’avversario perfetto del numero 1 al mondo, la stessanon si può dire del 22enne talento americano, numero 20 al mondo ma già proiettato a ridosso della top 10 dopo la sua cavalcata a Melbourne.è in questo momento il fiore all’occhiello della nuova generazione di tennisti made in Usa, che punta sui vari Michelsen, Tien e Basavareddy per tornare ai vertici. Il gigante di Atlanta, 88 kg per 193 cm, porta con sé molti degli stereotipi del tennista americano: la sua arma migliore è il servizio, seguito da un dritto potente, e non disdegna il gioco al volo.