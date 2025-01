Lanazione.it - Circolo culturale Giannini. Ricordo della prof Giannotti

IlSirioricorda laessoressa Melania, recentemente scomparsa, per molte edizioni membrogiuria del Premio letterario Sirio. E la ricorda con la lettera di Federico Bertozzi, anch’egli membrogiuria del premio nonché suo ex alunno. "Realizzare che non ci sia più – scrive – è qualcosa di così difficile: avremmo dovuto vederci a giorni, per i lavori preparatoriprossima edizione del Premio letterario. Sarebbe stata, come sempre, una delle interlocutrici preferite, nonché delle più interessanti: la sua arguzia, la sua curiosità, la sua facilità di espressione, erano proverbiali, e non finiva mai di sorprendermi quella sua incredibile, vastissima cultura. Di letteratura, di cinema, di arte, di politica, di scienza – praticamente di tutto, specie se si parlava di Italia o di classicità.