Lapresse.it - Champions League, oggi in campo Milan e Inter: dove vederla in tv

Penultima giornata della fase campionato della, mercoledì 22 gennaio, due squadre italiane in. Alle ore 21 in programma-Girona e Sparta Praga-. Il programma dei match in tvNessuna delle due partite sarà trasmessa in diretta e in chiaro in tv. Sarà possibile vedere la sfida di San Siro tra i rossoneri e gli spagnoli in esclusiva su Prime Video. Basterà scaricare l’app sulla propria smart tv o accedere alla diretta streaming da smartphone, pc o tablet per assistere all’incontro. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.Il match dei nerazzurri, impegnati in Repubblica Ceca, sarà in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 253), Sky Sport 4K (canale 213). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky GO e NOW, con la possibilità di seguire tutte le 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.