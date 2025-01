News.robadadonne.it - Bonus animali domestici: come funziona e come richiederlo

Tra iriconfermati nel 2025 c’è anche quello per gli, pensato per contrastare il randagismo, che presenta ancora tassi molto alti soprattutto in alcune regioni italiane.Solo nel 2024 sono stati abbandonati circa 80 mila cani, un fenomeno che la misura punta a combattere.Ilè una detrazione fiscale da richiedere al momento della dichiarazione dei redditi; lo scorso anno sono stati messi a disposizione circa 750 mila euro dida spendere fino al 2026, ovvero circa 250 mila euro ogni anno. Al momento di compilare la propria dichiarazione dei redditi, chi ha diritto alpuò detrarre il 19% delle spese veterinarie sostenute durante l’anno al quale è riferita la certificazione, per un valore che arriva fino a 550 euro.Per godere deloccorre avere un animale domestico regolarmente registrato all’Anagrafe deglid’affezione, una banca dati messa a disposizione dalle regioni agli operatori sanitari per registrare glida compagnia, per garantirne la tracciabilità, requisito fondamentale per la prevenzione del randagismo.