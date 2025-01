Inter-news.it - Bologna, vittoria storica in Champions League! Ma ugualmente eliminati

In una serataper il, la squadra emiliana ha ottenuto unainsuperando il Borussia Dortmund 2-1 al Renato Dall’Ara. Questo però non basta a tenerli ancora all’interno della competizione., MA– Il match è iniziato in salita per i rossoblù, con i tedeschi in vantaggio al 15° minuto grazie a un calcio di rigore trasformato da Serhou Guirassy. L’attaccante del Borussia Dortmund ha eseguito un “cucchiaio” che ha spiazzato il portiere Lukasz Skorupski, portando gli ospiti sull’1-0. Ilha subito un ulteriore colpo con l’infortunio di Riccardo Orsolini al 35? minuto, costretto a lasciare il campo e sostituito da Samuel Iling-Junior. Nonostante queste difficoltà, la squadra di Vincenzo Italiano ha continuato a cercare il pareggio, mostrando determinazione e carattere.