Austalian Open De Minaur | Sinner così è imbattibile anche per Djokovic

(Adnkronos) – Provaci ancora Alex. De, che per la prima volta è riuscito ad arrivare ai quarti di finale degli Australian, oggi 22 gennaio è stato battuto da Jannikin tre set con un netto 6-3, 6-2, 6-1. Una partita senza storia che aggrava i confronti con l’azzurro, ora in vantaggio 10-0 negli scontri diretti: “Ho giocato troppe volte con lui e finisco per dire sempre le stesse cose. Non mi sorprende più quando lo affronto, ogni volta accadono match del genere. Jannik è stato molto bravo oggi, con queste condizioni è molto difficile farlo sbagliare e metterlo sotto pressione”, ha detto l’australiano in conferenza stampa. “Quelli con lui sono i match più difficili per me, come si può vederedai precedenti”, ha spiegato De, “Tu vai là fuori, provi a fare del tuo meglio, ma con queste condizioni è difficile giocare, specialmente con lui.